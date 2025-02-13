Redmi, K80 Ultra может выйти на рынок с чипсетом Dimensity 9400+ от MediaTek.

Redmi K70 Ultra / Weibo

По слухам, предстоящий флагман Redmi, K80 Ultra, будет оснащен массивным аккумулятором емкостью 7 000 мАч+, что сделает его самым большим аккумулятором в смартфонах Redmi. Информация, полученная от Digital Chat Station, свидетельствует о значительном увеличении емкости батареи по сравнению с предшественниками. Для сравнения, K80 и K80 Pro оснащены аккумуляторами емкостью 6 550 мАч и 6 000 мАч соответственно, а K70 Ultra - 5 500 мАч.

Несмотря на более емкий аккумулятор, ожидается, что K80 Ultra будет поддерживать быструю зарядку 100 Вт. Как сообщается, устройство будет работать на чипсете Dimensity 9400+ от MediaTek, обеспечивая производительность флагманского уровня. Кроме того, как утверждается, устройство будет оснащено OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и ультраузким четырехсторонним прямым экраном.

Что касается дизайна, то K80 Ultra, по слухам, будет иметь металлическую среднюю рамку и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который может обеспечить более высокую точность и надежность по сравнению с оптическими альтернативами. Если Redmi будет следовать своему обычному графику выпуска, то K80 Ultra, скорее всего, будет представлен примерно в июле 2025 года, как и K70 Ultra, дебютировавший в том же месяце в прошлом году.