Новый чип оснащён более современным процессором, значительно более мощным графическим процессором и генеративным искусственным интеллектом.

Qualcomm

Компания Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 6 Gen 4, который принесет значительные обновления для бюджетных смартфонов. По сравнению с предшественником, Snapdragon 6 Gen 3, новый чипсет на 11% повышает производительность CPU и на 29% — GPU, а также на 12% улучшает энергоэффективность, вероятно, благодаря современной архитектуре и 4-нм техпроцессу.

В конфигурацию процессора входит одно ядро Cortex-A720 с тактовой частотой 2,3 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц, заменившие старые ядра Cortex-A78 и Cortex-A55, использовавшиеся в предыдущих моделях.

Для игр Snapdragon 6 Gen 4 расширяет возможности благодаря таким функциям, как Game Super Resolution для повышения качества изображения, Adreno Frame Motion Engine для интерполяции кадров и Adreno HDR Fast Blend для повышения производительности игр в HDR.

В процессоре также реализованы возможности генеративного искусственного интеллекта с интегрированным NPU, поддерживающим такие задачи, как обобщение контента и составление электронных писем на устройстве. Он включает поддержку INT4, которая позволяет более эффективно сжимать модели ИИ.

Что касается мультимедиа, Snapdragon 6 Gen 4 поддерживает 64-Мп одиночные камеры, съемку видео в формате 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду и частоту обновления 144 Гц при разрешении FHD+. Возможности подключения включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и модем 5G со скоростью загрузки до 2,9 Гбит/с.

Ожидается, что первые устройства на базе Snapdragon 6 Gen 4 будут представлены компаниями HONOR, Realme и OPPO в ближайшие месяцы.