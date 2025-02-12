Groq (не путать с Grok) получила финансирование в размере 1,5 миллиарда долларов.

Freepik Ai

По данным Android Headlines, Саудовская Аравия выделила 1,5 миллиарда долларов американскому стартапу Groq, специализирующемуся на чипах искусственного интеллекта, что стало важным шагом в стремлении королевства занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. Инвестиции, о которых было объявлено на технологическом мероприятии LEAP 2025, пойдут на расширение дата-центров Groq, работающих на чипах искусственного интеллекта, в Даммаме, Саудовская Аравия.

Groq, компания из Кремниевой долины, основанная бывшим инженером Alphabet, специализируется на чипах искусственного интеллекта. Эти чипы предназначены для оптимизации скорости и эффективности выполнения команд на предварительно обученных моделях ИИ. Компания получила признание благодаря своим передовым технологиям, и ее стоимость постоянно растет, достигнув 2,8 миллиарда долларов после раунда финансирования в августе 2024 года.

Инвестиции в размере 1,5 миллиарда долларов будут направлены на расширение инфраструктуры Groq в Саудовской Аравии, в частности, на создание центров обработки данных в сотрудничестве с Aramco Digital, дочерней компанией саудовского нефтяного гиганта Aramco. В этих дата-центрах будет работать модель Allam AI - разработанная правительством Саудовской Аравии большая языковая модель (LLM), работающая как на арабском, так и на английском языках. Компания Groq подтвердила, что получила необходимые экспортные лицензии США на поставку своего ИИ-оборудования в Саудовскую Аравию.

Этот шаг соответствует более широкой стратегии Саудовской Аравии, направленной на диверсификацию экономики от нефти за счет значительных инвестиций в технологии и искусственный интеллект. Королевство активно привлекает мировых технологических лидеров для поддержки своих амбиций в области ИИ, и Groq является одним из ключевых игроков в этой инициативе.

Инвестиции в Groq являются частью более широкой тенденции иностранного финансирования сектора ИИ в США. В ходе мероприятия LEAP 2025 Соединенные Штаты привлекли около 14,9 миллиарда долларов инвестиций, связанных с ИИ, что свидетельствует о растущей глобальной зависимости от американских технологий ИИ. Хотя финансирование Groq в первую очередь пойдет на пользу саудовской компании, оно подчеркивает растущее сотрудничество между странами в развитии возможностей ИИ.