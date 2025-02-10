Продажи мини-версии массажного пистолета начнутся с 12 февраля.

Как сообщается, компания Xiaomi представила на рынке мини-версию массажного пистолета Mijia Fascia Gun 3(MJJMQ07YM), который свободно помещается в карман и стоит 229 юаней(около 3 000 рублей). Продукт будет доступен для покупки с 12 февраля и поставляется в трех цветовых вариантах: светло-голубой, светло-песочный и темно-серый.

По описанию, массажный пистолет весит 357 г и имеет режимы фиксированной и переменной частоты. Он оснащен бесщеточным мотором, способным обеспечить максимальную тягу в 12 кг, проникая на глубину 6 мм в фасцию, при этом уровень шума составляет всего 40 дБ.

Как заявлено, в режиме фиксированной частоты прибор обеспечивает равномерную перкуссию, что делает его подходящим для расслабления до и после тренировки. Режим переменной частоты обеспечивает динамическое изменение частоты для эффективного снятия усталости. Кроме того, прибор оснащен функцией интеллектуальной памяти, которая запоминает последний использованный режим и уровень интенсивности, что избавляет от необходимости перенастраивать прибор при включении.

Массажный пистолет оснащен тремя сменными насадками (шарообразной, U-образной и плоской) для различных участков тела и питается от аккумулятора емкостью 1900 мАч, обеспечивающего достаточное время работы.