На официальном сайте Shengqi Sanflag появились три новых материнских платы Intel B860, среди которых наибольшее внимание привлекает B860M-PRO Gaming.

По данным IT Home, компания Shengqi Sanflag, суббренд ASUS, представила материнскую плату B860M-PRO Gaming, самую продвинутую модель из недавно выпущенной серии Intel B860. Материнская плата выполнена в стандартном форм-факторе M-ATX с 4DIMM и оснащена задним портом USB-C 20 Гбит/с.

По описанию, B860M-PRO Gaming имеет дизайн с серебристыми радиаторами, закрывающими VRM, чипсет и основной слот M.2. Она использует шестислойную медную печатную плату весом 1 унция и питается от одного 8-контактного разъема EPS. Система питания процессора имеет конфигурацию 7+1+1+1 фаза 80A DrMOS. Предел разгона оперативной памяти не указан.

Что касается возможности расширения, то материнская плата включает усиленный слот PCIe 5.0×16, слот PCIe 4.0×1 и полноразмерный слот PCIe 4.0×4. Для хранения данных предусмотрены один слот PCIe 5.0×4 M.2 2280, один слот PCIe 4.0×4 M.2 2280 и четыре порта SATA III. Модель оснащена 7.1-канальным аудиокодеком Realtek и проводной сетевой картой 2.5GbE, но лишена беспроводной сетевой карты.

На задней панели ввода/вывода расположены один порт HDMI, один DisplayPort, один порт USB-C 20 Гбит/с, один порт USB-A 10 Гбит/с, четыре порта USB 2.0 Type-A, два порта USB-A 5 Гбит/с, порт RJ45 2,5 Гбит/с и три 3,5-мм аудиоразъема. Фронтальные входы/выходы могут быть расширены за счет одного порта USB-C 10 Гбит/с, двух портов USB-A 5 Гбит/с и двух портов USB 2.0 Type-A.

Две других модели серии, B860M-D3C и B860M-D3H, позиционируются как более доступные варианты. Эти модели имеют более узкий форм-фактор 2DIMM M-ATX, менее широкое покрытие радиатора и не имеют портов USB выше 10 Гбит/с.