Vivo откажется от экранного датчика отпечатков пальцев в Vivo X Fold 4.

Сообщается, что компания Vivo готовится к выпуску своего нового поколения складного телефона Vivo X Fold 4, работающего на чипсете Snapdragon 8 Elite. Согласно новой информации, полученной от Digital Chat Station, X Fold 4 внесет значительные изменения в дизайн, заменив традиционные экранные датчики отпечатков пальцев на сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку. Это означает отход от предыдущих раскладушек Vivo, которые оснащались двумя встроенными в экран датчиками отпечатков пальцев для внутреннего и внешнего дисплеев.

Vivo X Fold 3 Pro

Как сообщается, переход на боковой датчик отпечатков пальцев направлен на уменьшение толщины устройства, что делает его более тонким и легким. Ожидается, что толщина X Fold 4 составит около 8 мм, что является заметным улучшением по сравнению с другими складными устройствами, такими как Oppo Find N5, толщина которого в сложенном состоянии составляет 9,2 мм.

По слухам, Vivo X Fold 4 будет оснащен аккумулятором емкостью 6 000 мАч, поддерживать беспроводную зарядку и обладать водонепроницаемостью по стандарту IPX8. Ожидается, что его задняя камера будет включать три 50-мегапиксельных сенсора: основной, ультраширокоугольный и перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Как сообщается, в отличие от прошлого года, Vivo не планирует выпускать Pro-версию X Fold 4, сосредоточившись исключительно на этой модели.

Предполагается, что устройство выйдет на рынок во втором квартале 2025 года, присоединившись к конкурентному рынку складных устройств наряду с Oppo Find N5, Honor Magic V4 и Huawei Mate X7.