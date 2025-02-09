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Kefir32
Госдума РФ предлагает сократить рабочий день на один час в преддверии выходных
Предложено сократить рабочий день на час накануне выходных и оставить пятидневку.

В целях повышения благосостояния трудящихся в Госдуме РФ разработан законопроект, предлагающий  уменьшить продолжительность рабочего дня на один час по пятницам для работников, работающих по традиционной пятидневной рабочей неделе. Инициатива, с которой выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, призвана повысить качество жизни работников при сохранении установленной общей продолжительности рабочего дня.

Freepik

В предложенных поправках в Трудовой кодекс РФ, направленных на рассмотрение в правительство, говорится следующее: «Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе сокращается на один час с сохранением установленной нормы рабочего времени».

Нилов утверждает, что, хотя действующее трудовое законодательство допускает сокращение рабочего времени по пятницам по взаимному согласию работодателей и работников, официальное закрепление этого изменения крайне необходимо в современных условиях работы. «Установление такого часового сокращения не только повысит производительность труда, но и станет приоритетом для здоровья и счастья нашей рабочей силы», - отметил он в пояснительном документе.

Сторонники инициативы считают, что этот закон может послужить катализатором для более широких дискуссий о балансе между работой и личной жизнью. Ранее Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ», намекнул, что реструктуризация рабочего времени может положительно повлиять на демографические проблемы России.

Исторически сложилось так, что в стране обсуждался вопрос о введении четырехдневной рабочей недели, особенно после недавних изменений в законодательстве, которые позволили временно сокращать рабочую неделю на время праздников и торжеств.

Эксперты считают, если этот закон будет ратифицирован, он может создать прецедент для более гибкого режима работы в России, что вселяет оптимизм в отношении будущих трудовых реформ и укрепляет тенденцию к более здоровому балансу между работой и личной жизнью.

#общество #госдума рф #сокращение рабочей недели
Источник: tass.ru
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