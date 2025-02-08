ГИБДД начало проводить рейды на доставщиков на электровелосипедах.

ГИБДД Москвы начала масштабные рейды против курьеров на электровелосипедах с целью более строгого соблюдения правил дорожного движения. Как сообщили в Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) и подтвердили в службе доставки Яндекса, сотни электровелосипедов уже конфискованы за нарушение скоростного режима и мощности двигателя.

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Проверки проводятся в разных районах города, особое внимание уделяется северным районам. По словам президента МАКСа Александра Митюкова, в первую очередь сотрудники проверяют скорость движения курьеров - не более 25 км/ч - и мощность двигателя их транспортных средств. В случае обнаружения курьеров, использующих транспортные средства, классифицируемые как мопеды, они могут быть подвергнуты дальнейшим проверкам, особенно если у них нет необходимых прав категории «М».

С начала года штрафные площадки заполнились личными электровелосипедами, в отличие от арендованных моделей, которые, как правило, соответствуют нормативным требованиям. В настоящее время отмечается, что 75 % транспортных средств для доставки грузов арендуются, но тенденция меняется, и ожидается, что к 2026 году доля личных велосипедов составит 60 %. Этот ожидаемый сдвиг во многом связан с новыми требованиями Департамента транспорта (Deptrans), которые требуют, чтобы курьеры оснащали свои велосипеды IoT-модулями для ограничения скорости и навигации по «медленным зонам».

Для курьеров возвращение конфискованного велосипеда может быть дорогостоящим процессом. Они должны оплатить расходы на эвакуатор, парковку на штрафстоянке и потенциальные штрафы за несоблюдение правил, что может превысить стоимость их велосипедов. Экспертиза может занять от двух до трех недель, что делает ситуацию еще более обременительной для пострадавших.

В службе доставки «Яндекса» также подтвердили, что рейды продолжаются, но подчеркнули, что в первую очередь они касаются личных электроскутеров, а не закрепленного за компанией транспорта. Они намерены сотрудничать с городскими властями, чтобы создать более безопасную транспортную среду для всех на дорогах.

В перспективе МАКС получил информацию о том, что ГИБДД планирует активизировать эти операции с марта. Митюков отметил, что подобные рейды проводятся в столице впервые, и ассоциация поддерживает МВД в его стремлении к повышению безопасности на московских улицах.

По мере роста числа электровелосипедов последствия этих правил вызывают вопросы о балансе между соблюдением закона и средствами к существованию курьеров, многие из которых в значительной степени зависят от личного велосипеда как источника дохода. Остается только догадываться, как эти меры будут развиваться в ближайшие месяцы и как они повлияют на быстро развивающийся ландшафт доставки в городе.