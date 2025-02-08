Новинка VA249QGS от ASUS представляет 23,8-дюймовый экран, предназначенный для бизнеса и офиса.

Компания ASUS представила 23,8-дюймовый монитор VA249QGS, предназначенный для офисного использования. Он имеет разрешение 1920 x 1080 Full HD, панель IPS и частоту обновления 120 Гц, охватывая 99 % цветового пространства sRGB.

ASUS

Монитор обладает контрастностью 1500:1, 8-битной глубиной цвета и типичной яркостью 350 кд/м². Он поддерживает адаптивную синхронизацию для визуального восприятия без разрывов и оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 2 Вт каждый. Потребляемая мощность составляет менее 14 Вт.

ASUS

Возможности подключения включают DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, концентратор USB 3.2 Gen 1, разъем для наушников и вход для микрофона. Полная частота обновления 120 Гц поддерживается через DisplayPort и HDMI, в то время как VGA ограничен 100 Гц.

ASUS

Эргономичные функции включают наклон, поворот, регулировку высоты (130 мм), поворот, совместимость с креплениями VESA (100 x 100 мм), фильтр синего света и подсветку без мерцания. Размеры монитора без подставки составляют 540 x 323 x 48 мм (Ш x В x Г), вес - 3,05 кг, а для безопасности предусмотрен замок Kensington.