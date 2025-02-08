Компания Oppo рассматривает возможность использования 200-мегапиксельного перископического объектива для своего флагмана 2026 года.

Сообщается, что компания Oppo планирует установить 200-мегапиксельную перископную камеру в свой грядущий Find X9 Ultra, выход которого запланирован на 2026 год. По словам источника на Weibo @Digital Chat Station, это обновление заменит двойную 50-мегапиксельную перископную камеру, которая сейчас используется в Find X7 Ultra и которая, как ожидается, появится в готовящемся к выпуску Find X8 Ultra.

OPPO

Find X7 Ultra стал первым в мире флагманом с двойной перископической камерой, но теперь Oppo, похоже, встает в один ряд с такими конкурентами, как Xiaomi и Vivo, которые уже установили 200-Мп перископические камеры в свои высококлассные модели Ultra. Если эти слухи окажутся правдой, Oppo сможет еще больше укрепить свои позиции на рынке смартфонов с камерой премиум-класса.

Предполагаемые характеристики Find X8 Ultra

Прежде чем Find X9 Ultra увидит свет, Oppo, как ожидается, представит Find X8 Ultra в марте 2025 года. По слухам, этот флагман будет оснащен 6,82-дюймовым дисплеем на базе процессора Snapdragon 8 Elite, а также внушительным аккумулятором емкостью 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 или 90 Вт.

Также ожидается, что Find X8 Ultra получит защиту от внешних воздействий по стандартам IP68 и IP69, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев для повышения безопасности и физическую телескопическую макрокамеру для детальной съемки крупным планом.

Упор Oppo на инновации в области камер смартфонов, особенно с 200-мегапиксельным перископическим объективом для Find X9 Ultra, может перевернуть представление о флагманских предложениях. Пока же все внимание приковано к Find X8 Ultra, который обещает в начале 2025 года представить передовые технологии.