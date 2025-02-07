Источник Digital Chat Station опубликовал следующий пост в Weibo, в котором раскрыл сроки выпуска новых телефонов OnePlus.

OnePlus готовится выпустить несколько новых смартфонов в 2025 году со значительными обновлениями дизайна и аппаратными улучшениями. Согласно информации, полученной от инсайдера Digital Chat Station, график выпуска этих устройств выглядит следующим образом:

OnePlus

OnePlus 13T, также называемый OnePlus 13 Mini, как ожидается, дебютирует в апреле 2025 года в Китае. Он будет оснащен 6,31-дюймовым плоским OLED-дисплеем, чипсетом Snapdragon 8 Elite, двумя 50-мегапиксельными камерами, беспроводной зарядкой и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Устройство будет иметь компактный дизайн со стеклянной задней панелью и средней рамкой

В мае 2025 года OnePlus, судя по сообщениям, представит модели Ace 5s и Ace 5V. Эти устройства будут иметь плоский экран, причем у Ace 5V дисплей будет больше. Ожидается, что они будут работать на чипсетах Dimensity 9350 и Dimensity 9400, соответственно, и могут оснащаться аккумулятором емкостью 7 000 мАч.

Выход OnePlus 14 запланирован на октябрь 2025 года. Он будет оснащен большим плоским дисплеем и получит чипсет Snapdragon 8 Elite 2, запуск которого ожидается в том же месяце.

Наконец, OnePlus Ace 6 и Ace 6 Pro, как сообщается, будут представлены в ноябре 2025 года. Хотя подробностей пока мало, ожидается, что Ace 6 будет оснащен Snapdragon 8 Elite, а Ace 6 Pro может включать чипсет Snapdragon 8 Elite 2.