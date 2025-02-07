На следующей неделе в продажу поступит iPhone SE 4 с 5 основными изменениями.

Apple собирается выпустить iPhone SE 4 на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на Марка Гурмана. Это первый запуск модели SE с 2022 года, поскольку предыдущий iPhone SE был снят с производства из-за требований ЕС к USB-C. Предстоящая модель получит значительные обновления, которые приблизят ее к флагманским iPhone.

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Ожидается, что дизайн iPhone SE 4 претерпит кардинальные изменения, переняв внешность iPhone 14. Он будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом без нижнего ободка, а физическая кнопка Home и датчик Touch ID будут заменены на Face ID для аутентификации. Это делает его первой моделью SE, в которую интегрирована технология Face ID от Apple.

iPhone SE 4 также будет работать под управлением iOS 18 и включать в себя систему Apple AI, которая ранее была представлена в серии iPhone 16. Такие функции, как улучшенная Siri, управляемые искусственным интеллектом инструменты для письма, интеллектуальное редактирование фотографий и персонализированные предложения, теперь будут доступны в линейке SE. За работу этих функций отвечает чип Apple A18 - тот же процессор, что используется в моделях iPhone 16 и 16 Plus.

Еще одним важным изменением стало включение порта USB-C в соответствии с нормами ЕС. Однако, как и в других последних моделях iPhone, скорость передачи данных будет ограничена уровнем USB 2.0, как и у предыдущего разъема Lightning.

Ранее ходили слухи о наличии 48-мегапиксельной задней камеры, однако в отчете Bloomberg эта деталь не упоминается. Кроме того, в отчете говорится, что цена на iPhone SE 4 будет повышена, но он останется конкурентоспособным по отношению к моделям начального уровня от Samsung и Google. Ожидается, что Apple будет ориентироваться на ключевые рынки, такие как Китай, Индия и развивающиеся регионы, чтобы стимулировать продажи.