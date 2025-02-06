Обнаружена утечка спецификаций камеры Vivo X200 Ultra.

Компания Vivo готовится представить свой флагманский смартфон X200 Ultra во втором квартале 2025 года, скорее всего, в апреле. Недавняя утечка, сделанная тайпстером Digital Chat Station, раскрыла ключевые детали о дизайне устройства и спецификациях камеры.

Vivo

По информации, Vivo X200 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым 2K LTPO OLED-дисплеем с минимальными рамками и слегка изогнутыми краями. На тыльной стороне расположится 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 200-мегапиксельная перископическая телекамера. Сообщается, что основная камера по умолчанию получит 1,5-кратный зум (в 35-миллиметровом эквиваленте), а сверхширокоугольный объектив по умолчанию будет иметь зум 1х вместо обычных 0,5х или 0,6х.

Ожидается, что устройство будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, что отличает его от стандартных моделей X200 и X200 Pro, которые, по слухам, оснащены чипсетом Dimensity 9400.