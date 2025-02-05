Xiaomi SU7 Ultra, 15 Ultra могут быть представлены 26 февраля.

Компания Xiaomi, официально объявила о предстоящем запуске электрического седана Xiaomi SU7 Ultra и смартфона Xiaomi 15 Ultra к концу февраля 2025 года. Сообщение об этом поступило через аккаунт компании в Weibo и заявлениях ключевых руководителей, включая генерального директора Лэй Цзюня, который в рамках празднования китайского Нового года раздал сотрудникам красные конверты с надписью «Ultra».

Xiaomi / Weibo

Согласно недавно представленному рекламному постеру, компания Xiaomi проведет мероприятие по запуску 26 февраля 2025 года в 7 часов вечера по местному времени в Китае, где, как ожидается, дебютируют SU7 Ultra и 15 Ultra. Также сообщается, что оба устройства будут представлены на выставке MWC 2025 в Барселоне, Испания, в начале марта.

Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra

Как заявлено, Xiaomi SU7 Ultra станет самым продвинутым электромобилем компании Xiaomi на сегодняшний день. Он оснащен тройным двигателем (V8 + V8 + V6) мощностью 1 548 лошадиных сил. Седан разгоняется до 0-100 км/ч за 1,98 секунды, до 0-200 км/ч - за 5,86 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч. Он питается от батареи Kirin Gen 2, разработанной компанией CATL, которая обеспечивает передовую производительность и эффективность. Изначально планировалось, что SU7 Ultra выйдет в марте, но теперь он появится раньше.

Xiaomi

Смартфон Xiaomi 15 Ultra

Согласно данным, Xiaomi 15 Ultra станет флагманским смартфоном компании, работающим на базе процессора Snapdragon 8 Elite. Он оснащен четырехкамерной системой под брендом Leica, включающей 50-мегапиксельный дюймовый основной сенсор, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 50-мегапиксельный 3-кратный перископический телеобъектив и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Xiaomi

Телефон будет оснащен 2K OLED-дисплеем от TCL CSOT, аккумулятором емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт, ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, поддержкой eSIM и возможностью спутниковой связи. Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет стоить от 6499 юаней (~$890).