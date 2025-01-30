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Kefir32
Philips представит линейку 2025 AVA с акцентом на экологичность и ремонтопригодность
Philips Sound выпустит новые продукты на 2025 год и последующий период.

Компания Philips представила линейку продуктов 2025 AVA, в которую вошли новые наушники, радиоприемники-будильники, мини-Hi-Fi системы и портативные CD-звуковые системы. В линейке сделан акцент на экологичности: сменные батареи, съемные компоненты, пластик PCR и упаковка, сертифицированная FSC.

Philips

Беспроводные накладные наушники H8000E, выпуск которых запланирован на сентябрь, обладают гибридной адаптивной системой ANC, 70-часовым временем автономной работы и поддержкой Bluetooth 5.4. Они оснащены 40-миллиметровыми динамиками с графеновым покрытием для воспроизведения звука высокого разрешения и поддерживают кодеки LDAC, AAC и LC3. Наушники также оснащены пятью микрофонами для звонков и ANC, а функция быстрой зарядки обеспечивает восемь часов воспроизведения за 10 минут.

В линейку детских наушников входят модели K2000 и K4200, которые поступят в продажу в апреле, и K5500, которые появятся в продаже в июле. Все модели имеют ограничение громкости до 85 дБ для безопасности и отличаются прочной складной конструкцией. K2000 - проводная модель с 3,5-мм разъемом и адаптером USB-C, а K4200 - с беспроводной связью, светодиодной подсветкой и 45-часовым временем автономной работы. K5500 - это беспроводные наушники с гибридной системой ANC и удобными для детей элементами управления.

Philips

Мини-системы класса hi-fi включают M3205M2 и M3505M2, продажи которых начнутся в феврале, и M4205M2 и M4505M2, продажи которых начнутся в сентябре. Эти компактные системы сочетают в себе тюнеры, усилители, CD-плееры и возможность подключения по Bluetooth 5.4. Модели M3505M2 и M4505M2 оснащены тюнерами DAB+, а M4205M2 и M4505M2 отличаются повышенной мощностью и улучшенной конфигурацией динамиков.

Радиоприемники-будильники R5100 и R5600, продажи которых намечены на июнь и июль соответственно, оснащены тюнерами DAB, DAB+ и FM, а также поддержкой Bluetooth 5.3. Обе модели портативны, защищены от брызг и оснащены функциями часов и будильника.

Портативные CD-аудиосистемы Z5000 и Z6000, начало продаж которых запланировано на февраль, оснащены CD-проигрывателями с верхним креплением, поддержкой Bluetooth 5.4 и воспроизведением аудио через USB. В Z6000 добавлен тюнер DAB+, а мощность обеих моделей составляет 4 Вт RMS через двойные 3-дюймовые динамики.

#philips #philips sound
Источник: philips.de
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