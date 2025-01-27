Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
OPPO патентует инновационную технологию измерения артериального давления для смарт-часов
Как ожидается, это позволит еще больше повысить эффективность существующей технологии подушек безопасности.

Согласно изданию 91Mobile, компания OPPO объявила о получении патента на новую систему измерения артериального давления, предназначенную для смарт-часов. Данная разработка призвана повысить эффективность существующей технологии подушек безопасности, используемой в этих устройствах.

OPPO

Обычно системы измерения артериального давления в смарт-часах включают в себя воздушную подушку в ремешке, которая надувается насосом, расположенным в головке часов. Однако такая традиционная конструкция имеет существенный недостаток: она требует дополнительного места в головке часов для воздушного сопла, что ограничивает свободное пространство для других компонентов, включая датчики.

В патенте OPPO представлен другой механизм, который устраняет необходимость в отдельном воздушном сопле. Вместо этого он интегрирует воздушный канал в ремешок. Когда головка часов соединяется с ремешком, создается полный воздушный контур, позволяющий насосу надувать подушку безопасности без специального сопла.

OPPO

Конструкция включает в себя корпус головки часов, в котором находятся насос и воздушный канал. Насос надувает и сдувает подушку безопасности через этот интегрированный канал, который соединяется с внешней средой через отверстие на головке часов. Ремешок и головка часов соединены соединительным компонентом, образуя полный воздушный контур.

В патенте отмечается, что этот инновационный подход не только упрощает процесс производства, но и оптимизирует внутреннюю компоновку, что в перспективе позволяет создавать более креативные модели смарт-часов.

#oppo #oppo watch
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
4
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
14
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
3
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
1
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5
Владелец Cybertruck сэкономил $3000, самостоятельно отремонтировав электрический пикап
4
Решения «Лаборатории Касперского» вновь подтвердили свою 100% эффективность в тестах SE Labs
3
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
14
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
1
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
14
В РФ на заводе "Саста" благодаря станкам с пятиосевой обработкой будут выпускать сложные авиадетали
2
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
8
На международный рынок вышел новый защищённый смартфон с батареей на 10 100 мАч Doogee S200X
1
Флагман Xiaomi 15 Ultra получит две новые камеры телефото
+
Российская компания "Элемент" выпустила первые силовые модули на карбиде кремния
+
Обновление KB5049981 для Windows 10 приводит к проблемам с USB, Wi-Fi и ряду других неполадок
2
PowerColor официально представила свои видеокарты RX 9070 XT Hellhound и RX 9070 XT Reaper
+
Бывший дизайнер Arkane раскрыл причину закрытия Dishonored
2
Google ещё больше усложняет кражу Android-смартфонов с помощью функции «Проверка личности»
1

Популярные статьи

Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
22
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
38
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
3
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
6
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
1
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
+

Сейчас обсуждают

si-cat
13:14
Бинго! А теперь заголовок и первую половину первого абзаца перечитай. Внимательно :))
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
si-cat
13:14
Угу. Ты БТР распилишь и по частям перевезёшь :))
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
Chihonya
13:11
Бедняги, последний х.. без соли доедают, скоро сам куртка к Шеше переедет жить))))
Партнерам NVIDIA приходится продавать GeForce RTX 5000 чуть ли не в убыток
linux4ever
13:05
Автор свистит что-ли? >Поскольку это завершает текущий игровой сеанс, все объекты на земле автоматически удаляются.
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
Yurexxx
12:53
Молодцы! Не зассали и не прогнулись! Пусть ещё цены на кокаинум подымут для штатов!
Колумбия вводит ответные санкции против США, увеличив пошлины на 25%
Vnxzi First
12:46
В форзе 5 такой опции нет
Новые настройки приложения NVIDIA App для управления версией DLSS, режимами и генерацией кадров
Nvidia&Intel Hater
12:41
Записки сумасшедшего Вульвыча с октополяркой
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Docent
12:40
Как можно утратить то, чего никогда не было?
МТС предлагает тариф с «легальным VPN» и безлимитом на YouTube за 1,9 тыс. рублей
Алексей Носков
12:36
Читать эту простынку текста не стал, ибо и так понятно, что вода. Сразу иду в комменты, ибо все самое вкусное здесь:D
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Александр Гутковский
12:34
Бывает нужно оперативно небольшой груз доставить. Часто такие случае по службе на дальнем востоке были. Нужно было гнать ан24(ан-2 не было на вооружении). Экипаж 3 чел. А тут безэкипажный беспилотник....
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем