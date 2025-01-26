В Китае представили 10-ю юбилейную лимитированную серию спортивных браслетов PlayStation.

Компания Sony отмечает десятилетие PlayStation в Китае неожиданным событием: выпуском ограниченной серии фитнес-трекера, созданного совместно с Xiaomi. Анонс этого уникального носимого устройства был размещен в аккаунте PlayStation China в Weibo. Устройство представлено в ярком синем корпусе, который сразу же бросается в глаза. Согласно экспертам из Gizmochina, это ребрендинговая версия Xiaomi Smart Band 9 Pro, а не совершенно новое устройство.

SONY / Weibo

Изменения в дизайне незаметны, но заметны. Особенно выделяется ремешок, на котором изображены значки и логотип лицевой кнопки PlayStation, что придает ему игривый, но узнаваемый вид. Помимо тематического ремешка, в комплект поставки также входит классический черный ремешок, памятная карточка в честь этого события и кабель для зарядки. Однако пока неизвестно, было ли программное обеспечение адаптировано под элементы PlayStation.

Что касается самого трекера, то Xiaomi Smart Band 9 Pro обладает достойными характеристиками для любителей фитнеса. Он может похвастать ярким 1,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и впечатляющей яркостью 1200 нит. Алюминиевый корпус одновременно стильный и функциональный, обеспечивает водонепроницаемость до 5 АТМ, что делает его отличным спутником для любителей плавания. При весе всего 24,5 г и толщине 10,8 мм этот трекер обещает комфорт и удобство.

SONY / Weibo

Пока Sony не сообщает, будет ли этот фитнес-трекер на тему PlayStation доступен за пределами Китая. Эксперты предположили, поскольку лимитированные продукты PlayStation часто остаются эксклюзивными для определенных рынков, глобальная доступность представляется маловероятной.