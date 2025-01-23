Ранее компания Sony уже представляла ограниченную серию гейпада в цветах белого и голубого. На этот контролер выпущен в зеленом цвете.

Компания Sony официально представила новый цветовой вариант беспроводного геймпада PS5 DualSense под названием Pure Color Teal. По цене 84 доллара США этот геймпад имеет зеленый оттенок и дополняет линейку ранее выпущенных цветов (белый и голубой), которые стали доступны 7 ноября 2024 года. Кроме того, за 65 долларов США можно приобрести соответствующий чехол для консоли PS5.

SONY

Геймпад DualSense Pure Color Teal обладает теми же характеристиками, что и оригинальная версия, и имеет глянцевое градиентное покрытие, которое едва заметно меняется в зависимости от угла обзора.

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Геймпад из ограниченной серии имеет те же размеры и вес, что и стандартный DualSense: вес 280 граммов и размеры 160 x 66 x 106 мм. Он поддерживает технологию Bluetooth 5.1 и оснащен аккумулятором емкостью 1560 мАч.