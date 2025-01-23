Представляя свою дорожную карту для будущих устройств, компания открыто заявила, что разрабатывает трёхсекционный телефон.

Компания Samsung недавно рассказала о предстоящем тройном складном смартфоне во время мероприятия Galaxy Unpacked, где также была представлена новая серия Galaxy S25.

Huawei Mate X

Хотя конкретные подробности о раскладном устройстве пока ограничены, по слухам, его размер дисплея в разложенном состоянии составит примерно 9,9-10 дюймов. В отличие от конкурентов, таких как серия Mate X от Huawei, которые используют S-образный дизайн, tri-fold от Samsung, как ожидается, примет форм-фактор G-Type.

Samsung уже некоторое время изучает концепцию телефонов-раскладушек, демонстрируя прототипы на различных технологических мероприятиях, включая CES. Официальный анонс свидетельствует о том, что компания серьезно настроена вывести инновационное устройство на рынок, хотя конкретная дата выхода не называется. Предполагается, что tri-fold может появиться после следующих итераций Galaxy Z Fold и Z Flip.

Сообщается, что Samsung может ограничить первоначальный объем производства своего первого телефона-раскладушки примерно 200 000 единиц.