Компания ASUS подтвердила, что 6 февраля в глобальном масштабе будет представлен Zenfone 12 Ultra, преемник прошлогоднего Zenfone 11 Ultra.

Согласно информации, опубликованной компанией ASUS, анонс нового флагманского смартфона Zenfone 12 Ultra состоится 6 февраля 2025 года. Это устройство станет преемником модели Zenfone 11 Ultra, выпущенной в прошлом году. В приглашении на мероприятие упоминается возможность записи видео в формате 4K с функцией блокировки фокуса.

ASUS

ASUS заявляет, что Zenfone 12 Ultra «разблокирует силу ИИ», что намекает на значительные улучшения в области мобильной фотографии. Однако подробные технические характеристики устройства пока не раскрыты.

Судя по информации, Zenfone 12 Ultra, вероятно, станет переименованной версией ROG Phone 9, как это было с Zenfone 11 Ultra, который стал переименованной версией ROG Phone 8. В таком случае новый смартфон будет оснащен 6.78-дюймовым Full HD+ AMOLED дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite SoC, а также до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

ASUS / X.com

Камера устройства, как сообщается, будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYTIA 700, 13-мегапиксельную ультраширокую камеру и 32-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным увеличением. Также сообщается о наличии аккумулятора емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и беспроводной зарядки на 15 Вт.