Модель YN968 Series III совместима с различными фотоаппаратами компаний Canon и Sony.

Согласно недавнему анонсу от компании Yongnuo, она официально представила вспышку YN968 Series III по стартовой цене 835 юаней(около 12 000 рублей).

По описанию, новинка обеспечивает высокоточный контроль над мощностью свечения, позволяя использовать всего 1/512 от максимальной мощности. Она может похвастаться ведущим числом Gn60@ISO100 при 200 мм и имеет широкий диапазон фокусных расстояний с автоматическим зумом, позволяющим регулировать покрытие в диапазоне от 20 до 200 мм.

Сообщается, что YN968 Series III поддерживает различные режимы работы вспышки, включая TTL, ручной, стробоскопический и групповой GR. Она оснащена высокоскоростной синхронизацией, способной достигать скорости синхронизации до 1/8000 с.

В дополнение к этим функциям устройство оснащено мощным светодиодным индикатором и поддерживает функцию беспроводного оптического ведомого устройства. Устройство имеет возможность регулировки головки вспышки в нескольких направлениях, синхронизацию по передней и задней шторке, быстрое время повторного использования и настраиваемые параметры. YN968 Series III также совместима с различными моделями камер Canon и Sony.