Обе модели отличаются расширенными возможностями и доступной ценой.

Xiaomi выпустила на глобальный рынок новые беспроводные наушники Redmi Buds 6 и Redmi Buds 6 Pro, предлагая пользователям два варианта наушников с современными функциями и конкурентоспособной ценой.

Redmi Buds 6 имеют цену $43 и ориентированы на пользователей, ищущих надежное качество звука. Они оснащены двойным драйвером, который включает 12.4 мм титановый динамический драйвер и 5.5 мм пьезоэлектрический твитер, обеспечивая четкое и сбалансированное звучание. Наушники поддерживают активное шумоподавление (ANC), уменьшая фоновый шум до 49 дБ. Также предусмотрен режим адаптивной прозрачности, который регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки, а 360-градусное пространственное аудио добавляет эффект погружения при просмотре фильмов или играх. Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 и имеют двойной микрофон с AI-шумоподавлением для четких звонков. Время работы составляет до 42 часов с зарядным кейсом.

Redmi Buds 6 Pro стоят около $81. Они используют тройную драйверную систему, включая два пьезоэлектрических твитера и 11 мм титановый диафрагменный драйвер. Модель Pro предлагает ANC, снижающее шум до 55 дБ, эффективно справляясь со средне-высокими частотами. Наушники поддерживают высококачественные аудиокодеки, такие как LDAC и LC3, а также имеют функцию пространственного аудио с отслеживанием головы для более глубокого погружения. Время работы наушников составляет 9.5 часов на одном заряде, с общим временем работы до 36 часов с зарядным кейсом. AI-микрофоны обеспечивают четкость звонков, а настраиваемые эквалайзеры позволяют пользователям адаптировать звук под свои предпочтения.

Обе модели будут доступны с 15 января этого года.