В этом году и Apple, и Samsung собираются выпустить более тонкие смартфоны высокого класса, и вот новый источник сообщил нам некоторые подробности о них.

Согласно последним сообщениям, компании Apple и Samsung готовятся к выпуску своих последних флагманских смартфонов с акцентом на тонкий дизайн.

iPhone 17 Air

Ожидается, что iPhone 17 Air заменит iPhone 16 Plus, поскольку Apple решила отказаться от линейки Plus из-за низких продаж. Новая модель будет иметь тонкий корпус толщиной всего 6,25 мм. Хотя это немного толще, чем ожидалось ранее, iPhone 17 Air по-прежнему остается одним из самых тонких смартфонов Apple на сегодняшний день. Официальная презентация ожидается в сентябре вместе с остальными моделями серии iPhone 17.

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Samsung Galaxy S25 Slim

В ответ на новое предложение Apple компания Samsung готовит к выпуску Galaxy S25 Slim, толщина которого составит около 6,5 мм. Эта модель призвана напрямую конкурировать с iPhone 17 Air как по дизайну, так и по цене. Galaxy S25 Slim станет более доступной альтернативой Galaxy S25 Ultra, расположившись между Ultra и Galaxy S25+ в линейке Samsung. Дебют Galaxy S25 Slim ожидается на предстоящем мероприятии Samsung Unpacked в конце этого месяца, хотя его выход на рынок может произойти через несколько месяцев после анонса.

Оба устройства отражают тенденцию к созданию ультратонких смартфонов, причем Samsung, как сообщается, ускорила разработку Galaxy S25 Slim в свете планов Apple. Потенциально это соревнование может установить новый стандарт для флагманских смартфонов.