Компания Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск, в котором утверждается, что ее устройства, включая iPhone, подслушивали разговоры пользователей через Siri без их согласия. В иске, поданном в федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, утверждается, что разговоры пользователей перехватывались на протяжении более десяти лет, даже когда Siri не была намеренно активирована.
Судебная тяжба началась пять лет назад и вызвала вопросы о приверженности Apple принципам конфиденциальности, которые компания публично отстаивала. Несмотря на достигнутое соглашение, Apple не признала себя виновной в каких-либо правонарушениях, и соглашение еще должно быть окончательно утверждено судом.
В иске также говорится о том, что некоторые записанные разговоры могли быть переданы рекламодателям для адаптации маркетинговых мероприятий, что еще больше усложняет представление Apple о защите пользовательских данных.
Если мировое соглашение будет одобрено, миллионы пользователей, владевших устройствами с поддержкой Siri в период с сентября 2014 года по конец 2024 года, смогут претендовать на компенсацию, потенциально получив до 20 долларов за устройство. Однако фактические выплаты могут варьироваться в зависимости от количества поданных исков, которые исторически составляют от 3 до 5 % от числа потребителей, имеющих право на компенсацию. Пользователи смогут претендовать не более чем на пять устройств.
Хотя сумма урегулирования в 95 миллионов долларов является значительной, она представляет собой небольшую часть прибыли Apple, которая с 2014 года достигла примерно 705 миллиардов долларов. В случае судебного разбирательства дело могло бы привести к гораздо более крупным финансовым обязательствам, оцениваемым в 1,5 миллиарда долларов.