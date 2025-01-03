Для урегулирования иска компания Apple решила выплатить 95 миллионов долларов, признавая, что ее устройства, включая iPhone, подслушивали разговоры пользователей через Siri без их согласия.

Компания Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск, в котором утверждается, что ее устройства, включая iPhone, подслушивали разговоры пользователей через Siri без их согласия. В иске, поданном в федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, утверждается, что разговоры пользователей перехватывались на протяжении более десяти лет, даже когда Siri не была намеренно активирована.

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Судебная тяжба началась пять лет назад и вызвала вопросы о приверженности Apple принципам конфиденциальности, которые компания публично отстаивала. Несмотря на достигнутое соглашение, Apple не признала себя виновной в каких-либо правонарушениях, и соглашение еще должно быть окончательно утверждено судом.

В иске также говорится о том, что некоторые записанные разговоры могли быть переданы рекламодателям для адаптации маркетинговых мероприятий, что еще больше усложняет представление Apple о защите пользовательских данных.

Если мировое соглашение будет одобрено, миллионы пользователей, владевших устройствами с поддержкой Siri в период с сентября 2014 года по конец 2024 года, смогут претендовать на компенсацию, потенциально получив до 20 долларов за устройство. Однако фактические выплаты могут варьироваться в зависимости от количества поданных исков, которые исторически составляют от 3 до 5 % от числа потребителей, имеющих право на компенсацию. Пользователи смогут претендовать не более чем на пять устройств.

Хотя сумма урегулирования в 95 миллионов долларов является значительной, она представляет собой небольшую часть прибыли Apple, которая с 2014 года достигла примерно 705 миллиардов долларов. В случае судебного разбирательства дело могло бы привести к гораздо более крупным финансовым обязательствам, оцениваемым в 1,5 миллиарда долларов.