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Kefir32
Intel Core Ultra 5-228V и 32 ГБ ОЗУ: Mechanical Revolution выпустила новый ноутбук
Бренд Mechanical Revolution объявил о выпуске ноутбука Boundless 14N, который теперь доступен на рынке.

Сразу несколько источников сообщили о том, что, Компания Mechanical Revolution официально представила на китайском рынке свой новый ноутбук под названием Boundless 14N, который поступит в продажу с 13 января. Ноутбук оснащен чипом Intel Core Ultra 5-228V, оперативной память в 32 ГБ  и 1 ТБ для хранения данных.

Согласно информации, ноутбук Boundless 14N весит всего 1,39 кг и имеет толщину 17,3 мм, корпус изготовлен на станке с ЧПУ и оснащен полноразмерными кнопками направления. Он работает на базе 8-ядерного, 8-поточного процессора Intel Core Ultra 5-228V, обеспечивающего производительность 30 Вт и время автономной работы до 18,5 часов.

В ноутбуке установлен дисплей с разрешением 2880x1800 с частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит и 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB.

Что касается возможностей подключения, то на левой стороне расположены два порта USB-C 3.2, один порт HDMI 2.0 и один порт USB-A 3.2, а на правой - один порт USB-A 2.0, один порт USB-A 3.2 и 3,5-мм аудиоразъем.

О цене ноутбука Boundless 14N сообщается, что он будет стоить 6 199 юаней(около 84 000 рублей).

#mechanical revolution
Источник: ithome.com
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