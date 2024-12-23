Глобальный релиз OnePlus Watch 3, по сообщениям, запланирован на первый квартал 2025 года, и в них будут внесены значительные улучшения по сравнению с предшественниками.

OnePlus готовится представить свои смарт-часы нового поколения OnePlus Watch 3, глобальный запуск которых запланирован на первый квартал 2025 года. В то время как компания в последнее время сосредоточилась на предстоящих смартфонах серии OnePlus 13, появились подробности о Watch 3, обещающие значительные улучшения по сравнению с предшественником.

Ожидается, что OnePlus Watch 3 сохранят дизайн, схожий с текущей моделью, но получат вращающуюся заводную головку для навигации, подобную Digital Crown на часах Apple. Эта функция призвана обеспечить более интуитивный и тактильный пользовательский опыт, облегчая взаимодействие с интерфейсом часов.

OnePlus Watch 2

Помимо вращающейся заводной головки, смарт-часы будут оснащены улучшенным набором датчиков сердечного ритма, включающим функцию ЭКГ, хотя это зависит от местных правил на разных рынках. Это обновление позволит сравнить Watch 3 с другими смарт-часами премиум-класса, которые предлагают расширенные возможности отслеживания состояния здоровья.

OnePlus также рассматривает возможность подключения к LTE для Watch 3, что позволит им работать независимо от смартфона. Это позволит пользователям совершать звонки и получать уведомления прямо на часы без необходимости привязываться к телефону. Однако не исключено, что эта функция LTE может быть ограничена определенными рынками, подобно предложениям OPPO в Китае.

Smartrix / OnePlus

"Под капотом" OnePlus Watch 3 будет работать процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Ожидается, что устройство будет работать на новейшей WearOS 5 + RTOS, дополненной надежным аккумулятором емкостью 500 мАч+ для длительного использования.