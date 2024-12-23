Процессор Dimensity 8400-Ultra, представленный на мероприятии MediaTek, стал первым процессором с архитектурой Cortex-A725.

Компания Xiaomi официально анонсировала выход Redmi Turbo 4, который стал первым смартфоном, оснащенным новейшим процессором от MediaTek. В настоящее время устройство доступно для предварительного заказа на официальном сайте Xiaomi, а начало продаж ожидается 1 января 2025 года.

Redmi Turbo 4 работает на базе Dimensity 8400-Ultra, который оснащен восемью крупными ядрами Cortex-A725, что повышает эффективность и производительность. Процессор обладает улучшенными возможностями кэша: удвоен кэш L2 и увеличен кэш L3 на 50 %, а также на 25 % увеличен системный кэш, что оптимизирует многозадачность и управление ресурсами. Показатели производительности в GeekBench 6.2 Multi-core составляют 6722 балла, при этом производительность одного ядра повышена на 10 %, а энергопотребление снижено на 35 %.

Xiaomi / Redmi

Хотя подробные спецификации еще не подтверждены, источники сообщают, что устройство будет оснащено 1,5K LTPS-дисплеем, аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт, стеклянной задней панелью, дополненной пластиковым ободком по центру. Кроме того, телефон будет оснащен 50-Мп основной камерой, что обещает высококачественные фотографии.