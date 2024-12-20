Windows Report опубликовало в своем блоге сообщение, в котором сообщило, что Microsoft запустила канал Canary в последней версии браузера Microsoft Edge, предложив пользователям протестировать новый менеджер паролей, а также новую версию PDF-ридера.

Компания Microsoft представила несколько новых интересных функций в последней версии браузера Microsoft Edge для Android, доступной в настоящее время в канале Canary.

Обновленный менеджер паролей упрощает доступ к ним, устраняя необходимость выбора паролей в Sync. Теперь пользователи могут получить доступ к сохраненным паролям непосредственно через новый портал в меню "Настройки". Эту функцию можно активировать, включив экспериментальный флаг "edge-settings-client-password-revamp-mobile".

Обновленный PDF-ридер отличается более чистым интерфейсом, а ключевые функции, такие как "Найти", "Печать", "Загрузить" и "Поделиться", отображаются в верхней части экрана. Теперь пользователи могут работать с PDF-документами прямо в браузере, без необходимости загружать их в другие приложения. Чтобы включить эту функцию, пользователи должны активировать экспериментальный флаг PDF experience revamp.

В ответ на отзывы пользователей Microsoft тестирует возможность перемещения адресной строки (Omnibox) в нижнюю часть экрана. Хотя эта функция пока не активна, пользователи могут включить экспериментальный флаг "Включить нижний Омнибокс" и ожидать будущих обновлений, в которых это изменение будет официально реализовано.