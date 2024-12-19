Анонс последовал вскоре после того, как глобальное отделение бренда подтвердило, что серия OnePlus 13R будет запущена в продажу 7 января.

OnePlus официально подтвердила дату запуска своей долгожданной серии OnePlus Ace 5, которая дебютирует 26 декабря 2024 года в Китае. Это объявление последовало за недавним подтверждением бренда о глобальном запуске серии OnePlus 13R, запланированном на 7 января 2025 года. Серия Ace 5 будет состоять из двух моделей: стандартной Ace 5 и Ace 5 Pro, причем есть предположение, что Ace 5 может стать слегка урезанной версией 13R.

Серия Ace 5 будет доступна в пяти конфигурациях, отвечающих самым разным предпочтениям пользователей. Среди доступных вариантов - комбинации из 12 и 16 ГБ оперативной памяти и накопителей емкостью 256, 512 и 1 ТБ. Ace 5 будет предлагаться в трех цветовых вариантах: Gravitational Titanium, Full Speed Black и Celestial Porcelain. Ace 5 Pro будет представлен в таких цветах, как Moon White Porcelain, Submarine Black и Starry Purple, причем фарфоровые варианты, скорее всего, будут иметь керамическую заднюю панель.

OnePlus

Ожидается, что обе модели разделят несколько ключевых спецификаций. Они будут оснащены 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем BOE X2 LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также оптическим внутриэкранным сканером отпечатков пальцев. Устройства будут работать под управлением ColorOS 15 на базе Android 15 и оснащены ИК-бластером, слайдером уведомлений, двойными динамиками и прочной металлической средней рамкой.

Для любителей фотографии ожидается, что Ace 5 duo будет оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи. Ace 5 Pro, как ожидается, будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS), дополненной 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельной макрокамерой.

Weibo

Что касается производительности, то базовая модель будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, в паре с аккумулятором емкостью 6 400 мАч, поддерживающим быструю зарядку 80 Вт. Флагман получит чип Snapdragon 8 Elite и чуть меньший аккумулятор емкостью 6 100 мАч с возможностью быстрой зарядки 100 Вт.