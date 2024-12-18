Вслед за МТС и МегаФон, Билайн ввел комиссии за пополнение баланса через Сбербанк Онлайн.

Заметным событием на телекоммуникационном рынке стало введение с 3 декабря 2024 года комиссии в размере 1,2 % для абонентов, пополняющих счет через приложение Сбербанка. По факту, пользователи столкнулись с этим только вчера(17 декабря),о чем говорят большое количество публикаций в сети Интернет. Данное решение, благодаря которому Билайн стал последним крупным оператором, внедрившим подобную комиссию, призвано компенсировать затраты, связанные с обработкой платежей банком

Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Билайн, где компания также рассказала об альтернативных способах пополнения баланса без взимания дополнительной комиссии. Среди них - использование мобильного приложения Билайн, сайта компании или посещение физических центров продаж и обслуживания.

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Представитель Билайн подчеркнул, что пополнение баланса через мобильное приложение остается наиболее удобным и экономичным способом, позволяющим использовать систему быстрых платежей, привязывать банковские карты для мгновенных операций или настроить автоплатеж, чтобы избежать комиссии.

Кроме того, клиенты, пользующиеся приложением Сбербанка, могут воспользоваться функцией автоплатежа без комиссии, что является обходным путем для тех, кто хочет продолжать пользоваться услугами Сбербанка для пополнения баланса. Введение данной комиссии ставит «Билайн» в один ряд с другими крупными операторами отрасли: МТС и МегаФон уже ввели подобные сборы в конце 2022 года, а Т2 - весной 2023 года.

Для клиентов, обеспокоенных возможными комиссиями, «Билайн» предусмотрел удобную возможность проверить статус комиссии, зайдя на сайт и введя название своего банка. В настоящее время пользователи других банков, таких как ВТБ, Альфа-Банк и Газпромбанк, по-прежнему могут пополнять свои счета без дополнительных комиссий.