Президент Xiaomi Japan недавно сообщил в интервью информационному агентству Kyodo, что ключевой стратегией компании на японском рынке является создание собственной торговой сети и план запуска физических магазинов.

Согласно отчету Kyodo News, Акира Онума, президент Xiaomi Japan, заявил в интервью, что создание собственной сети продаж имеет решающее значение для японского рынка. Компания планирует открыть физические магазины, чтобы напрямую демонстрировать потребителям возможности подключения своих смартфонов.

По данным IDC, во втором квартале этого года поставки смартфонов Xiaomi в Японии достигли примерно 490 000 единиц, что в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря этому росту Xiaomi стала четвертым по величине производителем смартфонов в Японии, а ее доля рынка выросла с 1 до 7 %, вслед за Apple, Sharp и Google.

Xiaomi намерена представить физические магазины, подобные «Xiaomi Home», чтобы продемонстрировать возможности Интернета вещей (IoT). Онума отметил, что эти магазины будут схожи с магазинами в материковом Китае и Гонконге. В них будут представлены такие продукты, как телевизоры, подключаемые к смартфонам, и бытовая техника, что позволит покупателям воочию убедиться в их функциональности.

Ранее, с конца мая по октябрь, Xiaomi открыла временный магазин в токийском Shibuya PARCO, где были представлены смартфоны, телевизоры и роботы-пылесосы. Онума отметил, что в этот период хорошо продавались даже дорогие товары.

Отчет исследовательского института MM Research Institute показал, что с апреля по сентябрь 2024 года поставки смартфонов Xiaomi в Японии достигли 861 000 единиц, что на 418,7 % больше, чем в прошлом году, а доля рынка составила 6,7 %, что позволило бренду войти в пятерку лидеров на рынке.