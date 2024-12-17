Как сообщается, бренд REDMI от Xiaomi тестирует 100-ваттную быструю зарядку и аккумулятор емкостью 7000 мАч, но терморегулирование остается сложной задачей

Судя по информации, полученной от источника Digital Chat Station, бренд Xiaomi REDMI в настоящее время тестирует новую модель смартфона, оснащенную сверхъемкой батареей и мощной быстрой зарядкой.

Как сообщается, в ходе испытаний в условиях эксперимента аппарат оснащен быстрой зарядкой мощностью до 100 Вт и аккумулятором емкостью 7000 мАч±. Однако, согласно информации, управление повышением температуры устройства стало серьезной технической проблемой в процессе тестирования.

Redmi

Для решения этой проблемы Xiaomi, возможно, придется либо увеличить стоимость, либо пойти на компромисс между большим аккумулятором и возможностями быстрой зарядки. Однако подтверждается, что новая модель REDMI будет оснащена аккумулятором емкостью 6500 мАч в паре с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт, что по-прежнему обеспечивает впечатляющие показатели автономной работы.

Источник также предполагает, что этим устройством может быть REDMI K80 Ultra или REDMI Turbo 4 Pro, причем последний вариант более вероятен.

По слухам, REDMI Turbo 4 Pro - это новая флагманская модель среднего класса, ориентированная на сверхбольшую батарею. Что касается процессора, то устройство может быть оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 1.

Цена модели Xiaomi REDMI со 100-ваттной быстрой зарядкой и аккумулятором емкостью 7000 мАч пока не объявлена.