Производитель твердотельных накопителей, компания Kioxia, выпустила свое новое устройство - две версии SSD- накопителей Exceria Plus G4 PCIe 5.0.

Компания Kioxia официально представила новый твердотельный накопитель Exceria Plus G4 PCIe 5.0, доступный в версиях емкостью 1 ТБ и 2 ТБ. Обе версии выполнены в одностороннем форм-факторе M.2 2280 и поставляются с 5-летней гарантией. Информация о ценах пока не раскрывается.

Exceria Plus G4, по сообщению, обладает впечатляющей производительностью: скорость последовательного чтения достигает 10 000 МБ/с, а скорость последовательной записи - 8 200 МБ/с для версии 2 ТБ (и 7 900 МБ/с для версии 1 ТБ). Обе модели имеют производительность при произвольном доступе в 4K - 1,3 миллиона IOPS при чтении и 1,4 миллиона IOPS при записи.

Kioxia

Компания Kioxia заявляет, что Exceria Plus G4 разработан с целью повышения эффективности: при максимальных скоростях последовательного чтения энергоэффективность накопителя повышается примерно на 80 % по сравнению с предшественником, Exceria Plus G3.

Kioxia

Объем записываемых терабайт в версии 1 ТБ составляет 600 ТБ, а в версии 2 ТБ этот показатель удваивается и достигает 1200 ТБ. Твердотельный накопитель работает на базе контроллера Phison E31T и использует 218-слойную флэш-память BiCS производства Kioxia.