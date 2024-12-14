Компания Nothing выпустила открытое бета-обновление Nothing OS 3.0 на базе Android 15 для телефона Nothing Phone (1).

Компания Nothing официально выпустила обновление Nothing OS 3.0 для телефона Nothing Phone (1), которое ранее было выпущено для Phone (2a) Plus. Это обновление основано на Android 15 и теперь доступно для всех устройств Nothing.

Nothing

Чтобы получить обновление Nothing OS 3.0, пользователи должны сначала убедиться, что их устройство работает под управлением Nothing OS версии 2.6 с номером сборки Spacewar-U2.6-241031-1818. Пользователи могут загрузить необходимый APK и выполнить следующие действия:

Перейдите в раздел Настройки > Система > Обновить до бета-версии.

Нажмите пункт Проверить наличие новой версии и следуйте подсказкам, чтобы начать процесс обновления.

Поскольку это бета-версия, пользователям рекомендуется создать резервную копию своих данных, так как тестовое программное обеспечение может повлиять на личные данные и может потребовать сброса к заводским настройкам.

Ключевые особенности бета-версии: