Компания Nothing официально выпустила обновление Nothing OS 3.0 для телефона Nothing Phone (1), которое ранее было выпущено для Phone (2a) Plus. Это обновление основано на Android 15 и теперь доступно для всех устройств Nothing.
Чтобы получить обновление Nothing OS 3.0, пользователи должны сначала убедиться, что их устройство работает под управлением Nothing OS версии 2.6 с номером сборки Spacewar-U2.6-241031-1818. Пользователи могут загрузить необходимый APK и выполнить следующие действия:
- Перейдите в раздел Настройки > Система > Обновить до бета-версии.
- Нажмите пункт Проверить наличие новой версии и следуйте подсказкам, чтобы начать процесс обновления.
Поскольку это бета-версия, пользователям рекомендуется создать резервную копию своих данных, так как тестовое программное обеспечение может повлиять на личные данные и может потребовать сброса к заводским настройкам.
Ключевые особенности бета-версии: