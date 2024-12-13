В браузер Microsoft Edge встраивается механизм распознавания символов Win11 для извлечения текста из PDF-файлов в автономном режиме

Компания Microsoft расширяет возможности своего браузера Edge за счет интеграции механизма оптического распознавания символов (OCR) Windows 11, позволяющего пользователям извлекать текст из отсканированных PDF-файлов без необходимости подключения к Интернету. Эта новая функция в настоящее время тестируется среди избранных пользователей Edge и призвана улучшить работу с PDF-документами, особенно с теми, которые содержат изображения или отсканированный текст.

Функция OCR предназначена для работы с PDF-файлами, с которыми пользователи не могут работать напрямую. Используя встроенные возможности OCR в Windows 11, функция поддерживает более 25 языков, что делает ее универсальным инструментом для пользователей по всему миру.

Чтобы получить доступ к этой функции, пользователи могут включить экспериментальный тег «msPdfWindowsOcrCoverage», зайдя на страницу Edge://flags в браузере. Это позволит им испытать возможности OCR на стадии тестирования.

Microsoft подчеркивает, что механизм OCR был успешно внедрен в различные приложения, включая Word, OneNote и OneDrive, и гарантирует, что все операции будут выполняться локально. Это означает, что пользовательские данные не будут загружаться на серверы Microsoft, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности.

Поскольку Microsoft продолжает совершенствовать браузер Edge, эта новая функция OCR представляет собой значительный шаг вперед в повышении производительности и удобства работы с PDF-документами.