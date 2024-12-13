Многофункциональный универсальный пульт предназначен для унификации управления телевизорами и телевизионными приставками, упрощая работу пользователя.

В Китае разработан новаторский трехрежимный универсальный пульт дистанционного управления, объединяющий технологии инфракрасной связи, Bluetooth и Starflash. Это инновационное устройство, созданное совместными усилиями Государственного управления радио и телевидения (SARFT) и различных отраслевых партнеров, успешно завершило этап исследований и разработок и теперь находится на стадии применения и продвижения.

Первый смарт-телевизор, совместимый с этим новым пультом дистанционного управления, был выпущен компанией Konka. Компания взяла на себя обязательство обеспечить полную адаптацию всех новых продуктов к этому универсальному пульту к 2025 году.

Трехрежимный универсальный пульт призван унифицировать управление телевизорами и приставками, упростив работу пользователя. Компания Konka активно участвует в разработке отраслевых стандартов для универсальных пультов дистанционного управления, внося свой вклад в разработку «Технических требований и методов измерения универсальных пультов дистанционного управления для телевизоров».

В рамках этой инициативы Konka передала свой прототип телевизора на тестирование в Главное управление по радио, кино и телевидению, продемонстрировав свою приверженность инновациям и лидерство в отрасли. SARFT наметила планы по повсеместному внедрению этой технологии: производители и поставщики услуг должны поддержать производство оборудования и модернизацию программного обеспечения для обеспечения применения в национальном масштабе к 2025 году.



