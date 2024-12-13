Компания Poco готовится к глобальному запуску серии Poco F7, а свежие сертификационные документы раскрывают ключевые детали о предстоящем устройстве.

Судя по всему, компания Poco готовится к глобальному запуску серии Poco F7, поскольку новые сертификационные документы раскрывают важные детали о предполагаемом устройстве. Подача заявки в Федеральную комиссию по связи США (FCC) подтвердила существование устройства Poco с номером модели «24117RK2CG», которое, предположительно, является глобальной версией Poco F7 Pro.

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В сертификате FCC указаны несколько ключевых характеристик Poco F7 Pro. В первую очередь, смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5 830 мАч, что является значительным обновлением по сравнению с батареей емкостью 5 000 мАч, установленной в его предшественнике, Poco F6 Pro. Однако скорость зарядки была снижена со 120 Вт у Poco F6 Pro до 90 Вт у F7 Pro.

Грядущий телефон будет работать под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0, которая основана на Android 15, предоставляя пользователям современный и многофункциональный программный опыт. Что касается возможностей подключения, Poco F7 Pro будет поддерживать Bluetooth 5.4, двухдиапазонный WiFi (2,4 ГГц и 5 ГГц), 4G LTE и 5G NR в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая широкую совместимость.

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Информация, опубликованная в FCC, также подтолкнула к предположениям, что Poco F7 Pro будет ребрендинговой версией Xiaomi Redmi K80, который был представлен в Китае в конце ноября. Если это правда, то глобальный F7 Pro может похвастаться схожими аппаратными характеристиками, включая:

Чипсет Snapdragon 8 Gen 3

6,67-дюймовый 2K 120 Гц AMOLED-дисплей

50-Мп сенсор основной камеры Sony LYT-800

Сертификация IP68/IP69, обеспечивающая защиту от воды и пыли.

Глобальный релиз Poco F7 Pro ожидается в ближайшее время, хотя официальная дата запуска еще не объявлена.