Согласно утечкам, предстоящее устройство будет иметь больший экран, чем предыдущие модели FE.

Недавно технологический сайт Sammobile опубликовал статью о том, что предстоящий телефон Samsung Galaxy S24 FE будет оснащен более крупным 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном по сравнению с предыдущими моделями FE с 6,5- или 6,4-дюймовыми экранами. Источник считает, что этот шаг - отличная идея, так как он обеспечит лучшее соотношение цены и качества для покупателей, которые ищут более крупный экран, не разоряясь при этом.

Источник утверждает, что многие покупатели, приобретающие базовую модель Galaxy S или модель FE, делают это из-за цены, а не из-за размера экрана. Они полагают, что большинство людей не отказались бы от большего экрана, если бы могли получить его, не доплачивая. Поэтому, если Galaxy S24 FE получит больший экран, он станет более привлекательным вариантом для покупателей.

Фото: Samsung

В статье также упоминается, что, судя по утечке данных, 6,7-дюймовый дисплей S24 FE будет иметь частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1 900 нит, что впечатляет. Автор очень надеется, что грядущий телефон Fan Edition станет хитом и лучшим FE-телефоном на сегодняшний день, если только Samsung правильно оценит его стоимость.

Если верить источнику Galaxy S24 FE имеет потенциал стать фантастическим приобретением для покупателей, предоставляя больший экран по более низкой цене, чем Galaxy S24+. Если Samsung также сможет обеспечить семь крупных обновлений ОС, телефон станет поистине легендарным и одним из лучших устройств Samsung в 2024 году.