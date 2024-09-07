Huawei запустила предварительный заказ на свой новый смартфон Mate XT Ultimate Design, который имеет уникальный тройной дизайн раскладушки.

Предстоящий смартфон Mate XT Ultimate Design от Huawei уже доступен для предварительного заказа в китайских интернет-магазинах до официального релиза 20 сентября. Это устройство произведет фурор в мире технологий благодаря своему уникальному дизайну в виде тройной раскладушки и станет первым коммерчески доступным телефоном такого рода.

На странице предварительного заказа указано, что телефон будет доступен в двух вариантах памяти - 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ, а также в двух цветовых вариантах - Ruihong и Xuanhei. Цена устройства официально не объявлена, но поклонники с нетерпением ожидают премиального ценника: по слухам, он может составить около 14 900 юаней (примерно 2000 долларов).

JD.com / Huawei

Как ранее сообщала компания Huawei, Mate XT может похвастаться изящным и тонким дизайном в развернутом виде, демонстрируя экран размером с планшет, поддерживаемый сложной конструкцией с двумя шарнирами. По слухам, размер экрана составит около 10 дюймов. В сложенном состоянии телефон превращается в обычный смартфон, который идеально подходит для того, чтобы положить его в карман или сумочку.

Дизайн задней панели телефона вдохновлен моделью Mate 60 RS и представляет собой восьмиугольный модуль камеры с перископическим телеобъективом. Задняя панель отделана роскошной веганской кожей, что придает изысканность общему дизайну устройства.

JD/com / Huawei

Ожидается, что Mate XT Ultimate Design будет выпущен ограниченным тиражом, что сделает его потенциальным предметом коллекционирования для первых покупателей. Благодаря передовым технологиям и премиальному дизайну этот телефон наверняка станет самым востребованным устройством среди любителей техники и поклонников Huawei.