Во Франции генеральному директору Telegram Павлу Дурову были предъявлены обвинения, и его обязали внести залог в размере €5 миллионов.

Мультимиллиардеру запретили покидать страну, и он должен являться в полицию дважды в неделю, пока продолжается рассмотрение дела.

Дурову были предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обороте наркотиков и распространении контента с издевательствами над детьми.

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Ему также предъявили обвинения в предоставлении криптовалютных услуг без предоставления необходимых деклараций правительственным чиновникам. Согласно французскому законодательству, поставщики криптовалют должны предоставлять декларации в ANSSI, агентство по кибербезопасности страны. Французские власти могут потребовать от компаний предоставить «технические характеристики и исходный код криптосредства, которое было предметом декларации».

Telegram предлагает сочетание функций приватного обмена сообщениями и социальной сети. По умолчанию сообщения Telegram не имеют сквозного шифрования, но функцию безопасности можно включить для разговоров один на один.

Французские власти также выдали ордер на арест брата Дурова и сооснователя Telegram Николая.