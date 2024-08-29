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Kefir32
Дело Дурова: Вышел под залог и ему запрещено покидать Францию
Во Франции генеральному директору Telegram Павлу Дурову были предъявлены обвинения, и его обязали внести залог в размере €5 миллионов.

Мультимиллиардеру запретили покидать страну, и он должен являться в полицию дважды в неделю, пока продолжается рассмотрение дела.

Дурову были предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обороте наркотиков и распространении контента с издевательствами над детьми.

@kandinsky21_bot

Ему также предъявили обвинения в предоставлении криптовалютных услуг без предоставления необходимых деклараций правительственным чиновникам. Согласно французскому законодательству, поставщики криптовалют должны предоставлять декларации в ANSSI, агентство по кибербезопасности страны. Французские власти могут потребовать от компаний предоставить «технические характеристики и исходный код криптосредства, которое было предметом декларации».

Telegram предлагает сочетание функций приватного обмена сообщениями и социальной сети. По умолчанию сообщения Telegram не имеют сквозного шифрования, но функцию безопасности можно включить для разговоров один на один.

Французские власти также выдали ордер на арест брата Дурова и сооснователя Telegram Николая.

#павел дуров #дуров
Источник: kommersant.ru
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Суд Парижа официально выдвинул обвинения Павлу Дурову и освободил под залог €5 млн
WSJ: Франция годами слала повестки руководству Telegram, а последнее оставляло их без внимания
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Antithesis
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"Лучше уже так" Лучше уж молчать в тряпочку, чем ссылаться на сборище укропов, действующих в рамках той же мерзопакостной украинской пропаганды.
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Antithesis
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OgoGoLog
13:15
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