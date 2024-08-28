Компании Magnific AI и Freepik запустили Freepik Mystic, заявив, что это самый продвинутый генератор и единственный генератор изображений ИИ, который может напрямую генерировать изображения в формате Full HD.

В последнее время наблюдается активное развитие технологий генерации изображений с помощью искусственного интеллекта. Среди лидеров в данной области выделяются Midjourney и Dall-E от OpenAI, которые демонстрируют высокие результаты в создании изображений. Недавно команды Magnific AI и Freepik представили Freepik Mystic — новый инструмент, который, по их утверждениям, является самым продвинутым генератором изображений ИИ на сегодняшний день и единственным, способным сразу создавать изображения в формате Full HD.

Freepik Mystic не является основополагающей моделью. Вместо этого его работа строится на основе модели Flux, дополненной процессами дообучения и настройкой параметров, что позволяет генерировать изображения высокого разрешения. Mystic способен создавать фотореалистичные портреты, изображения животных, пейзажи, фантастические сцены, концепты интерьеров и архитектуры, пиксельную графику, элементы для видеоигр, мемы и многие другие виды изображений.

Изображение сгенерированное Freepik Mystic / Freepik Mystic x.com

Процесс генерации в Mystic курируется профессиональными фотографами, цифровыми художниками и дизайнерами, что обеспечивает высокое качество получаемых результатов. Он генерирует изображения разрешением 1,664 x 2,432 пикселя с отличным соблюдением заданных промтов. Доступ к моделю Freepik Mystic предоставляется через подписку на Freepik Premium, а также ожидается его интеграция в Magnific AI.

Тем временем, Midjourney недавно запустил веб-интерфейс, который значительно упростил доступ к генерации изображений. Теперь пользователям не нужно присоединяться к Discord-группам для создания изображений, а современный интерфейс предлагает различные функции, такие как переформатирование, перекраска, изменение областей и возможность зумирования.

С учетом уникального рабочего процесса Mystic и его акцента на высокое разрешение, он представляет собой серьезное конкурентное предложение для Midjourney и Dall-E, и будет интересно наблюдать за тем, как эти платформы будут продолжать развиваться и расширять границы креативности, поддерживаемой ИИ.