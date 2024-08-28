В октябре этого года компания Oppo проведет в Китае мероприятие, на котором, как ожидается, могут быть представлены планшет Oppo Pad 3 Pro и наушники Enco X3 TWS.

В недавнем посте на Weibo известный инсайдер Digital Chat Station поделился ключевыми характеристиками новых беспроводных наушников Oppo Enco X3. Эти наушники разработаны с использованием продвинутой технологии и предлагают пользователям ряд новых функций.

Oppo Enco X3 получат уникальную систему с двумя динамическими драйверами: 11-миллиметровым для насыщенного баса и 6-миллиметровым твитером. Внутри наушников будет использоваться чип BES2700 от Hengxuan, который обеспечивает качественную обработку звука. Эти наушники также порадуют пользователей адаптивной активной системой шумоподавления, способной сокращать окружающий шум до 50 дБ. За звучание будут ответственны настройки, проведенные в сотрудничестве с Dynaudio.

OnePlus Buds 3 Pro / OnePlus.com

Для четкой передачи голоса во время звонков Enco X3 будет оснащены тремя микрофонами и сенсором костной передачи звука VPU. Наушники поддерживают быструю передачу данных со скоростью 1 Мбит/с, что, наряду с беспроводной передачей беспотерьного звука на 192 кГц/24 бита.

С точки зрения защиты от внешних воздействий, Enco X3 будут иметь рейтинг IP55, что делает их устойчивыми к пыли и влаге. Поддержка Bluetooth 5.4 и LHDC 5.0 позволит получать качественный беспроводной звук, а управление наушниками будет осуществляться через сенсорные элементы на ножках.

Что касается дизайна, Enco X3 будут выглядеть аналогично недавно представленным OnePlus Buds 3 Pro. С точки зрения автономности, каждая гарнитура будет оснащена аккумулятором емкостью 58 мАч, а зарядный кейс получит аккумулятор на 566 мАч. Это обеспечит длительное время работы, а наличие как проводной, так и беспроводной зарядки на 10 Вт придаст дополнительное удобство.