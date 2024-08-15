После Moto Edge 50 компания Motorola, принадлежащая Lenovo, готовит к выпуску еще один смартфон - Moto G45 5G.

Moto G45 5G - новый смартфон среднего класса от Motorola, который, судя по информации источника Smartprix, скоро будет представлен. Согласно сообщению, телефон оснащен 6,5-дюймовой ЖК-панелью с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, работает на чипсете Snapdragon 6s Gen 3 и имеет 4 ГБ оперативной памяти.

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Как видно на изображение, телефон оснащен перфорированным дисплеем, а также симметричными рамками с трех сторон, кроме нижнего края корпуса. На правой рамке телефона расположены две отдельные кнопки для регулировки громкости и одна, выполняющая роль кнопки питания. Телефон будет доступен в трех цветах: Brilliant Blue, Brilliant Green и Viva Magenta.

Smartprix

Задняя камера оснащена 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным сенсором глубины, а фронтальная камера - 16-мегапиксельной. Аккумулятор телефона имеет емкость 5 000 мАч и может заряжаться через порт USB-C.

Smartprix

Как сообщает источник, цена Moto G45 5G составит около 178 долларов США, а запуск ожидается в конце этого месяца.