Умное кольцо Rollme R3 стоимостью 90 долларов отслеживает состояние здоровья и имеет шесть размеров.

Rollme, бренд, специализирующийся на носимых технологиях, представил смарт-кольцо Rollme R3. Эта последняя итерация устройства отличается от своих предшественников различными улучшениями и усовершенствованиями.

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Rollme R3 имеет прочный внешний корпус из титанового сплава и внутреннюю подкладку из гипоаллергенной эпоксидной смолы, весит около 4 граммов. Кольцо сертифицировано по стандарту IP68, что делает его пыле- и водонепроницаемым на глубине до 50 метров. Кольцо выпускается в шести размерах (7-12) для удобной и надежной фиксации.

Кольцо оснащено оптическим датчиком пульса PPG, позволяющим отслеживать частоту сердечных сокращений и содержание кислорода в крови в режиме реального времени через специальное приложение. Кроме того, кольцо отслеживает сон, предоставляя информацию о движении во сне и подробный анализ сна. Rollme R3 поддерживает различные виды физической активности, собирая данные о тренировках.

Улучшенное управление жестами позволяет пользователям управлять затвором камеры смартфона, а также воспроизводить музыку и короткие видеоролики. Кольцо питается от полимерного аккумулятора емкостью 17,5 мАч и поставляется в комплекте с чехлом для зарядки, а время работы в режиме ожидания составляет около 60 дней при полной зарядке.

Rollme R3 доступен в черном, золотом и серебристом цветах, его розничная цена составляет 169,99 долларов(около 15 000 рублей), но в настоящее время идет распродажа по цене 89,99 долларов(около 7 800 рублей). Заинтересованные покупатели могут приобрести Rollme R3 в официальном магазине Rollme.