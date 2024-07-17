Компания TCL Zhonghuan подписала акционерное соглашение с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) и компанией Vision Industries в Шэньчжэне.

Китайская компания TCL Zhonghuan подписала соглашение о совместных инвестициях с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) и Vision Industries о создании в Саудовской Аравии совместного предприятия по производству фотоэлектрических солнечных батарей. Проект будет иметь годовую мощность 20 ГВт и станет первым китайским проектом по производству солнечных батарей в Саудовской Аравии.

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Это соглашение будет способствовать дальнейшему развитию первого международного завода TCL Middle Ring по производству фотоэлектрических солнечных элементов на Ближнем Востоке.

Основная продукция TCL Zhonghuan состоит из кремниевых пластин, фотоэлектрических элементов и компонентов для новых источников энергии. В 2023 году на фотоэлектрические кремниевые пластины приходилось 74,04% выручки компании, а на фотоэлектрические компоненты - 15,74%. На прочие кремниевые материалы и фотоэлектрические станции пришлось 6,07% и 0,78% от общего дохода, соответственно.