В продаже появился флипбук Lenovo 2024 YOGA Air 14c, оснащенный процессором Core Ultra 7 155H + 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD/

LenovoНоутбук оснащен мощным процессором Core i7-155H, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, что делает его идеальным выбором для тех, кому нужно устройство, способное с легкостью справляться с требовательными задачами. Стоит отметить и 14-дюймовый сенсорный OLED-дисплей ноутбука с разрешением 2880x1800 и частотой 120 Гц, который поддерживает 4096 уровней чувствительности к нажатию и охватывает 100% цветового охвата DCI-P3.

Lenovo

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Помимо впечатляющих технических характеристик, YOGA Air 14c также может похвастаться уникальной "шарнирной конструкцией" и цельной антенной, обеспечивающей подключение к Wi-Fi на расстоянии 350 метров. Время автономной работы ноутбука также впечатляет: емкость батареи составляет 71 Втч. Lenovo также использовала в конструкции ноутбука свой фирменный материал "шелковый алюминий", что придает ему премиальный вид.

Lenovo

Что касается портов, то YOGA Air 14c имеет один порт HDMI 2.1, два порта USB-C и один аудиоразъем на левой стороне, а также один кардридер Micro-SD и один порт USB-A 3.2 Gen 1 на правой стороне.

YOGA Air 14c доступен в единственном цветовом варианте, Mist Blue, и уже доступен для покупки на китайских платформах по стартовой цене 8 999 юаней, это около 108 000 рублей.