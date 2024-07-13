Компания Pine64 выпустила одноплатный компьютер Quartz64 Zero, оснащенный процессором Rockchip RK3566T.

Pine64

Спустя два года после выпуска одноплатного компьютера Quartz64 Model B с процессором Rockchip RK3566 и поддержкой до 8 ГБ оперативной памяти компания Pine64 представила урезанную модель с гораздо более низкой ценой.

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Новый Quartz64 Zero - это готовящийся к выпуску ПК размером с кредитную карту, с процессором RK3566T и ценой $15 за модель Community Edition (или $25 при покупке на розничных сайтах вроде AmeriDroid).

Pine64

В любом случае, новая модель "Zero" намного дешевле модели B: Pine64 продает модели Community Edition с 4 ГБ оперативной памяти за $60 или 8 ГБ за $80.

Но есть несколько веских причин, по которым Quartz64 Zero стоит намного дешевле. У него всего 1 ГБ оперативной памяти и нет некоторых портов, разъемов и других функций, которые есть в более дорогих моделях:

Quartz64 Zero все еще находится на ранней стадии разработки, и хотя он доступен для предварительного заказа, пока неясно, когда он поступит в продажу.

Коммерческие клиенты, размещающие заказы на 2000 и более штук, могут запросить кастомизацию, например, дополнительную память, порт Ethernet или другие изменения. Но по большей части это действительно урезанная версия Quartz64 Model B.

Pine64

У него более медленный процессор (в котором, похоже, отсутствует NPU для аппаратного ускорения обработки искусственного интеллекта), гораздо меньше памяти, 40-контактный заголовок GPIO, который не заполнен контактами, и только несколько основных портов.

Pine64 утверждает, что плата поддерживает вывод видео 4K/60 кадров в секунду и работает с бесплатным графическим драйвером Panfrost с открытым исходным кодом. Компания утверждает, что после поступления платы в продажу она будет доступна как минимум до 2028 года.

Pine64



