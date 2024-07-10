Компания Microsoft выпустила обновление KB5040442 для систем Windows 11 в рамках мероприятия Patch Tuesday, которое устраняет проблему, связанную с невозможностью загрузки панели задач из-за обновления KB5039302.

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Компания Microsoft выпустила 10 июля накопительное обновление KB5040442 для Windows 11, которое устраняет проблему отсутствия загрузки и взаимодействия с панелью задач после установки предыдущего дополнительного обновления KB5039302.

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Как сообщал IT Home в июне, Microsoft признала, что обновление KB5039302 могло вызвать проблемы с панелью задач, включая невозможность просмотра или взаимодействия с ней. Проблема затрагивала в основном устройства с версией Windows N, а также возникала, если в панели управления были отключены "Мультимедийные функции".

Проблема возникала после установки июньского обновления, и пользователи обнаруживали, что не могут просматривать панель задач или взаимодействовать с ней, но другие приложения, такие как Проводник файлов, Рабочий стол и Настройки, продолжали работать нормально.

Накопительное обновление KB5040442 устраняет эту проблему и доступно для Windows 11 версий 22H2 и 23H2. Внутренний номер версии обновлен до 22621.3880 и 22631.3880.

Согласно журналу обновлений KB5040442, Microsoft устранила следующую проблему:

"После установки KB5039302 панель задач может быть невидимой или интерактивной, что в первую очередь касается устройств под управлением версий Windows N. Эта проблема также возникает при отключении "Мультимедийных функций" в панели управления".