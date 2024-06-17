Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Samsung остается на вершине рынка смартфонов в Европе, а Xiaomi и Redmi входит в топ-10
Компания Canalys опубликовала отчет о состоянии рынка смартфонов в Европе (за исключением России) за первый квартал 2024 года.

Xiaomi Redmi 13C / MI.com

Европейский рынок смартфонов продемонстрировал умеренный рост в первом квартале 2024 года, увеличив поставки на 2% в годовом исчислении, говорится в отчете Canalys.

реклама

Samsung остается ведущим игроком на рынке, сохраняя свои позиции с пятью самыми продаваемыми моделями. iPhone 15 Pro Max, 15 Pro и 15 от Apple по-прежнему являются сильными соперниками, но присутствие Samsung остается непоколебимым.

Canalys

В России Samsung и Apple продолжают доминировать на рынке, а бренд Xiaomi Redmi демонстрирует значительный рост. Российский рынок смартфонов пострадал от продолжающегося экономического кризиса и санкций, что привело к снижению продаж. Однако Xiaomi удалось сохранить свое присутствие на рынке, а ее бюджетные устройства завоевали популярность.

В глобальном масштабе бренд Xiaomi Redmi совершил значительный прорыв, впервые войдя в топ-10 с двумя моделями: Redmi 13C и Redmi Note 13 4G. Это означает серьезные изменения в динамике рынка, поскольку Xiaomi отвоевывает позиции у признанных игроков.

Canalys

В первом квартале 2024 года рынок смартфонов высокого класса достиг рекордного уровня: на устройства по цене выше 800 долларов пришлось 32% от общего объема продаж. В отчете отмечается растущая тенденция к использованию устройств премиум-класса, когда потребители отдают предпочтение более дорогим смартфонам.

Redmi 13C и Redmi Note 13 4G - примечательные дополнения к списку топ-10. Redmi 13C оснащен процессором Helio G85, доступен в трех вариантах хранения данных и имеет 6,74-дюймовый экран с разрешением 1600x720. Redmi Note 13 4G оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 685, доступен в трех вариантах хранения данных и имеет 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400x1080.

В целом, европейский рынок смартфонов переживает сочетание роста и перемен: Samsung сохраняет лидерство, в то время как бренд Xiaomi Redmi добивается значительных успехов.

#xiaomi redmi #smartphone #canalys #samsuhg
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
В новом обновлении OnePlus 12R появился искусственный ластик и другие функции
Серия HONOR 200 будет анонсирована 27 мая
Xiaomi представила 100-дюймовый игровой телевизор Redmi Max 100 2025
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
5
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
3
Холдинг «Российские космические системы» запустил серийное производство ретрансляторов для отечественных спутников
3
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
4
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
13
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Революция в грузовых перевозках: Китай испытал беспилотник, способный доставить 700 кг на 500 км
+
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
10
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
Критическая уязвимость в драйвере Wi-Fi для Windows позволяет удаленный запуск кода
1
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1

Популярные статьи

Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
39
Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
6
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
6
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
31
Мое мнение о сериале Fallout
20
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
7
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
74
Проработанный открытый мир, обновленная боевая система и другое о Kingdom Come Deliverance II
2

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
15:59
Лучше 256 так можно сразу винду в память установить))
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Вячеслав Безруков
15:58
Mozilla Firefox с несколькими открытыми вкладками, плеер AIMP и файловый менеджер Total Commander, на ПК с 32 ГБ ОЗУ используется целых 7 ГБ вот эт залечил. У меня 8 занимало с запущенный тяжёлой игро...
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Megard
15:55
Мало или достаточно все это субъективно, мне вот 16 Гб вполне хватает как работать так и играть, так что не вижу смысла ставить больше.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Васиссуалий Пупкинзон
15:46
Вроде бы толковый вывод напрочь напрочь перечёркивается "возможностью отказа от продвижения неаутентифицированного контента". Т.е. можно выкладывать изображения только расово правильным толерантным ав...
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
Александр Пономарев
15:45
вопрос, а где поляки возьмут большие силы, если их армия в разы меньше ВСУ (которая теперь то меньше но даже так)
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Сергей Алексеев
15:45
Сколько оперативки будет в новых консолях,столько нужно будет для минимума
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
irnwlf
15:45
Расстрелять нолика!
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
Александр Пономарев
15:44
а никто и не выставляет, но твои выводы, что назначения ошибочны, основаны на чем? твоих хотелках??? мило
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Александр Пономарев
15:43
у вас там вроде только канабис разрешили, а тут что то тяжелое! ай-ай-ай
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Nihorix
15:37
Ещё как загрузится) На заднем плане будет собираться кастомное ядро, заберёт у меня 3 гига. Discord, браузер, файловый менеджер, Rustdesk и Filezilla заберут ещё 6. Почти 2.5 гига уходят на систему с...
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем