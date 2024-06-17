Компания Canalys опубликовала отчет о состоянии рынка смартфонов в Европе (за исключением России) за первый квартал 2024 года.

Xiaomi Redmi 13C / MI.com

Европейский рынок смартфонов продемонстрировал умеренный рост в первом квартале 2024 года, увеличив поставки на 2% в годовом исчислении, говорится в отчете Canalys.

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Samsung остается ведущим игроком на рынке, сохраняя свои позиции с пятью самыми продаваемыми моделями. iPhone 15 Pro Max, 15 Pro и 15 от Apple по-прежнему являются сильными соперниками, но присутствие Samsung остается непоколебимым.

Canalys

В России Samsung и Apple продолжают доминировать на рынке, а бренд Xiaomi Redmi демонстрирует значительный рост. Российский рынок смартфонов пострадал от продолжающегося экономического кризиса и санкций, что привело к снижению продаж. Однако Xiaomi удалось сохранить свое присутствие на рынке, а ее бюджетные устройства завоевали популярность.

В глобальном масштабе бренд Xiaomi Redmi совершил значительный прорыв, впервые войдя в топ-10 с двумя моделями: Redmi 13C и Redmi Note 13 4G. Это означает серьезные изменения в динамике рынка, поскольку Xiaomi отвоевывает позиции у признанных игроков.

Canalys

В первом квартале 2024 года рынок смартфонов высокого класса достиг рекордного уровня: на устройства по цене выше 800 долларов пришлось 32% от общего объема продаж. В отчете отмечается растущая тенденция к использованию устройств премиум-класса, когда потребители отдают предпочтение более дорогим смартфонам.

Redmi 13C и Redmi Note 13 4G - примечательные дополнения к списку топ-10. Redmi 13C оснащен процессором Helio G85, доступен в трех вариантах хранения данных и имеет 6,74-дюймовый экран с разрешением 1600x720. Redmi Note 13 4G оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 685, доступен в трех вариантах хранения данных и имеет 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400x1080.

В целом, европейский рынок смартфонов переживает сочетание роста и перемен: Samsung сохраняет лидерство, в то время как бренд Xiaomi Redmi добивается значительных успехов.