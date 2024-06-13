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Kefir32
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
Компания Sharp выпустила проекторы серии P XP-P601Q и XP-P721Q, использующие технологию формирования изображения DLP, с яркостью 6000 / 7200ANSI люмен

sharpnecdisplays

Компания Sharp объявила о выпуске двух новых лазерных 4K-проекторов XP-P601Q и XP-P721Q, которые оснащены технологией формирования изображения DLP и имеют яркость ANSI 6000 и 7200, соответственно.

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Благодаря отсутствию ламп и фильтров XP-P601Q и XP-P721Q не требуют обслуживания в течение как минимум 20 000 часов. Проекторы также оснащены 1,6-кратным моторизованным зум-объективом и поддерживают вертикальный и горизонтальный сдвиг объектива, что обеспечивает более гибкие возможности для установки.

sharpnecdisplays

Проекторы оснащены рядом дополнительных функций, включая два входа HDMI с поддержкой HDCP, управление питанием с автоматическим отключением и проводное сетевое подключение с помощью RJ45. Они также поддерживают технологию Crestron Roomview, которая позволяет дистанционно управлять несколькими проекторами и регулировать их питание.

Кроме того, проекторы оснащены функцией автоматического запуска и выключения, коррекцией трапецеидальных искажений для выравнивания изображения и пылезащищенной конструкцией для уменьшения влияния пыли. ECO-режим помогает продлить срок службы лампы и снизить уровень шума, а свободная установка обеспечивает возможность регулируемого вращения (360) и настройки аудиовыхода.

sharpnecdisplays

Проекторы XP-P601Q и XP-P721Q предназначены для коммерческого использования и идеально подходят для таких помещений, как конференц-залы, лекционные залы и большие концертные площадки. Они предлагают высококачественное изображение 4K UHD, преимущества долгосрочного обслуживания и расширенные функции, что делает их отличным выбором для предприятий, которым нужны надежные и высокопроизводительные проекторы.

#sharp #4к-проекторы #xp-p601q #xp-p721q
Источник: techpowerup.com
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